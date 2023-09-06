Кириллов: работа биолабораторий США является постоянным источником угроз

Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником угроз. Такое заявление в среду, 6 сентября, сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Прежде всего, считает представитель военного ведомства, биоугрозу эти лаборатории несут населению тех стран, в которых они расположены. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон не способен контролировать собственные биологические объекты.

«Примером этому является Украина, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля», — сказал Кириллов.

Он также предположил, что точного количества своих биолабораторий не знают даже в США.

Кроме того, начальник войск РХБЗ заявил, что США вместе с Украиной под видом мирных исследований занимаются военной биологией.