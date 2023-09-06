Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:12, 6 сентября 2023Россия

Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

МО РФ: бойцы уничтожили более 200 украинских БПЛА на краснолиманском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили более 200 беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении за последние несколько месяцев. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны России.

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что во время боя расчет зенитного ракетного комплекса использует радиолокационное оборудование. Оно позволяет легко и быстро обнаруживать и уничтожать в воздухе беспилотники ВСУ, предпринимающие попытки атак.

5 сентября сообщалось, что российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Первомайского Донецкой народной республики. Помимо этого, подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе Клещеевки и Веселого ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен организатор налетов украинских БПЛА на российские военные аэродромы

    Зеленского призвали готовить Украину к новому делению

    Российский рядовой обратил в бегство отряд диверсантов ВСУ

    Россиянка побывала на курорте Европы и сравнила его с Сочи

    Во Франции спрогнозировали завершение конфликта на Украине на условиях России

    Российские войска накрыли огнем бойцов «Азова»

    Вылизывающая своего детеныша в Московском зоопарке панда Диндин попала на видео

    Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

    Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться через реку в ДНР

    Украинские уклонисты стали важным звеном экономики Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости