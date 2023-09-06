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12:33, 6 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 17 украинских беспилотников

Минобороны России отчиталось об уничтожении 17 беспилотников ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за прошедшие сутки уничтожено и подавлено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

Цели были поражены в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также у населенного пункта Ольшана Харьковской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 6426 беспилотников противника, отчитались в ведомстве.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие 24 часа было перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», добавили в Минобороны.

5 сентября глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российская система ПВО за месяц сбила 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи БПЛА и 13 крылатых ракет.

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    Евгения Куликова
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