Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 6 сентября 2023Россия

В Кремле высказались об активности баллотирующихся в органы власти бойцов СВО

Песков высоко оценил активность бойцов СВО, баллотирующихся в органы власти
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил гражданскую активность бойцов специальной военной операции (СВО), баллотирующихся в органы власти. Его высказывание по ситуации приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, подобное поведение военнослужащих в Кремле оценивают «как должность».

«Это абсолютно нормально, и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», — заявил Песков.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что партия «Единая Россия» выдвинула 117 бойцов спецоперации кандидатами во власть.

5 сентября президент России Владимир Путин призвал предоставить равные права всем без исключения участникам СВО.

Глава государства тогда подчеркнул, что военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия впервые уничтожила танк Challenger 2 в зоне СВО. Где его слабое место и сколько машин осталось у Киева?

    Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

    Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

    В Госдуме признали неизбежную слабость рубля

    Apple уличили в лицемерии

    Штурм СОБРом квартиры бывшей бухгалтерши Митволя попал на видео

    Сильное задымление в салоне самолета вызвало панику на борту и попало на видео

    Москвичам рассказали о погоде на День города

    Стало известно об ударе по производству морских беспилотников в Одесской области

    Глава МВД России наградил участкового за спасение пенсионерки из горящего дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости