В Кремле высказались об активности баллотирующихся в органы власти бойцов СВО

Песков высоко оценил активность бойцов СВО, баллотирующихся в органы власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил гражданскую активность бойцов специальной военной операции (СВО), баллотирующихся в органы власти. Его высказывание по ситуации приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, подобное поведение военнослужащих в Кремле оценивают «как должность».

«Это абсолютно нормально, и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», — заявил Песков.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что партия «Единая Россия» выдвинула 117 бойцов спецоперации кандидатами во власть.

5 сентября президент России Владимир Путин призвал предоставить равные права всем без исключения участникам СВО.

Глава государства тогда подчеркнул, что военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.