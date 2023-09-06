Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Глава Минобороны Британии Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал министр, отметив, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.

Ранее первый уничтоженный на Украине британский танк Challenger 2, который был передан Киеву Лондоном, попал на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованной записи видно охваченный пламенем британский танк, который стоит на обочине дороги. Судя по кадрам, их сделали из машины, проезжающей мимо пылающего танка.