Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 6 сентября 2023Мир

Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Глава Минобороны Британии Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2
Грант Шаппс

Грант Шаппс. Фото: Hollie Adams / Reuters

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал министр, отметив, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.

Ранее первый уничтоженный на Украине британский танк Challenger 2, который был передан Киеву Лондоном, попал на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованной записи видно охваченный пламенем британский танк, который стоит на обочине дороги. Судя по кадрам, их сделали из машины, проезжающей мимо пылающего танка.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области заявили о тактическом отходе ВС РФ из Работино

    Отход российской армии из Работино объяснили

    Акулы напали на катамаран с россиянами в Тихом океане

    Давка детей у гардероба в российской школе попала на видео

    Два дрона сбросили боеприпасы на граничащий с Украиной российский регион

    Центробанк резко увеличит продажу валюты

    WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

    В Москве задержали участников резонансного группового избиения молодого человека

    Украина обстреляла российский регион и повредила ЛЭП

    Умер актер Константин Арефьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости