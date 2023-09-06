Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 6 сентября 2023Ценности

В России выставили на продажу топ Chanel из крестов за миллионы рублей

На «Авито» разместили объявление о продаже топа-колье бренда Chanel за ₽7 млн

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В России выставили на продажу топ-колье французского бренда Chanel за миллионы рублей. Соответствующее объявление разместили на портале «Авито».

Речь идет о предмете гардероба с открытой спиной и завязками на шее, выполненном из крестов различных цветов и дизайнов. Стоимость вещи составляет семь миллионов рублей.

Материалы по теме:
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

«Редчайшее ювелирное украшение. Идеальное состояние. Ошибки в цене нет, торга нет», — указано в описании товара. Известно, что данное изделие было представлено маркой на показе в 2007 году.

В августе сообщалось, что в России продадут кабриолет золотого цвета за миллионы рублей. Речь идет об автомобиле Porsche 718 Boxster, который продавец предлагает привезти новому владельцу прямиком из Японии, заблаговременно купив его на зарубежном аукционе.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

    Джиджи Хадид снялась в шапке-ушанке для журнала

    Известный российский ведущий рассказал о мучениях из-за своего шоу

    Раскрыты подробности работы особого детского клуба в СССР

    Местоположение генерала Суровикина установили по одному снимку

    Россиянка отсудила у отеля десятки тысяч рублей за неубранный номер

    Названы преимущества боевой машины пехоты с «Бережком»

    В Сенате США призвали продолжать поддержку Украины

    Опубликованы кадры уничтожения британского танка Challenger 2

    Очередь на бесплатный проезд на чертовом колесе ВДНХ достигла 60 тысяч человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости