В России выставили на продажу топ Chanel из крестов за миллионы рублей

На «Авито» разместили объявление о продаже топа-колье бренда Chanel за ₽7 млн

В России выставили на продажу топ-колье французского бренда Chanel за миллионы рублей. Соответствующее объявление разместили на портале «Авито».

Речь идет о предмете гардероба с открытой спиной и завязками на шее, выполненном из крестов различных цветов и дизайнов. Стоимость вещи составляет семь миллионов рублей.

«Редчайшее ювелирное украшение. Идеальное состояние. Ошибки в цене нет, торга нет», — указано в описании товара. Известно, что данное изделие было представлено маркой на показе в 2007 году.

В августе сообщалось, что в России продадут кабриолет золотого цвета за миллионы рублей. Речь идет об автомобиле Porsche 718 Boxster, который продавец предлагает привезти новому владельцу прямиком из Японии, заблаговременно купив его на зарубежном аукционе.