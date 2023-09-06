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17:26, 6 сентября 2023Путешествия

Раскрыты популярные схемы обмана россиян в бархатный сезон

Юрист Русяев: в бархатный сезон мошенники часто предлагают «эксклюзивные» туры

Фото: Sun Lingyan / Unsplash

В бархатный сезон мошенники часто используют «эксклюзивные» туры для обмана россиян. Эту и другие схемы аферистов в беседе с «Известиями» раскрыл юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Эксперт уточнил, что наиболее популярным сценарием мошенников остается предложение «эксклюзивных» туров — навязывание некачественных экскурсий по завышенным ценам.

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Также туристов часто обязывают заплатить сборы (например, курортный или городской), которые значительно превышают существующие налоги. Еще одна распространенная схема — продажа поддельных сувениров. А новым способом обмана стали предложения «бесплатно» продегустировать местную продукцию.

«Остерегайтесь “слишком хороших” предложений. Если что-то звучит невероятно выгодно, скорее всего, это ловушка», — предупредил Русяев. Он посоветовал проверять отзывы в интернете, сравнивать цены в разных источниках, сохранять все чеки и договоры.

Ранее семья россиян поехала на Бали и чуть не оказалась на улице из-за купленного у мошенников тура за 1,4 миллиона рублей. Фейковый турагент не оплатил их проживание в отеле и обратные билеты, поэтому туристам пришлось занимать деньги у родственников.

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    Мария Борисова
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