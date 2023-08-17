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13:41, 17 августа 2023Путешествия

Россияне купили тур на Бали за 1,4 миллиона рублей и оказались на улице

Семью из Москвы выселили из отеля на Бали из-за мошеннического тура за 1,4 млн

Фото: David Gor / Unsplash

Семья из Москвы с двумя детьми поехала на Бали и чуть не оказалась на улице. Им пригрозили выселением из отеля из-за купленного у мошенников тура за 1,4 миллиона рублей. Историей россиян поделился телеканал «360».

Женщина заключила договор в офисе турагента, который работал под вывеской компании Anex Tour в одном из московских торговых центров. Женщина полностью оплатила стоимость тура на четверых — почти 1,4 миллиона рублей. В пакет были включены билеты на самолет туда и обратно, трансфер до отеля и проживание с 9 по 24 августа.

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Как отмечается в статье, турагент должен был забронировать и оплатить продукт, который формировал туроператор. Накануне вылета представитель турагентства связалась с женщиной и сообщила, что перепутала даты вылета. Поездку сдвинули на один день — с 10 по 25 августа.

Москвичи благополучно доехали до Индонезии и заселились в отель, но уже 12 августа их попросили выехать или оплатить дальнейшее проживание. Выяснилось, что турагент не перевел деньги туроператору за отель. Обратные билеты тоже оказались не оплачены. В результате семье пришлось занимать деньги у родственников.

Уточняется, что турагент не имел никакого отношения к Anex Tour. Он работал в офисе, который не числится на официальном сайте компании, под ее логотипом. Туристка уточнила, что ее случай не единственный. Она обнаружила в сети негативные отзывы других пострадавших от обмана туристов. Более того, на учредителя турагентства оказалась зарегистрирована другая фирма в Краснодарском крае, которая также обманывала россиян.

«Мы просим всех быть внимательнее и осторожнее, чтобы не остаться в такой же ситуации», — сказал муж россиянки.

Ранее сообщалось, что туристов на Бали обманывают при обмене наличных денег на местную валюту в магазинах. Путешественники предупредили, что необходимо проверять полученные средства на кассе и убеждаться, что сотрудники не присвоили часть себе.

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    Мария Борисова
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