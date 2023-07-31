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16:10, 31 июля 2023Путешествия

Туристов предупредили о новой схеме мошенничества на Бали

Daily Mail: туристов предостерегли от обмена валюты в магазинах на Бали

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Австралийская путешественница предупредила туристов, отправляющихся на Бали, о новой схеме мошенничества при обмене валюты. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, женщина пришла обменять наличные на местную валюту в магазине. Все прошло хорошо, однако в машине туристка обнаружила, что лишилась крупной суммы денег. Она поделилась проблемой с личным водителем, которого наняла для путешествия по индонезийскому острову, а тот, в свою очередь, предложил вернуться в пункт обмена.

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«Мой водитель отвез меня обратно к этому человеку и пригрозил, чтобы он вернул мне мои деньги, если не хочет впутывать полицию», — рассказала туристка. Она получила деньги обратно и предостерегла туристов от подобных ошибок.

Ранее стало известно, что мошенники на острове Бали нашли способ выманивать кошельки у туристов с помощью одной просьбы. К отдыхающим подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят из любопытства посмотреть монеты другого государства.

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    Зарина Дзагоева
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