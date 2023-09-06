Китай представит на ВЭФ вице-премьер Госсовета

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: на ВЭФ Китай представит вице-премьер Госсовета

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Китай будет представлять вице-премьер Госсовета. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

«От нас поедет вице-премьер», — сообщил дипломат, не уточнив, кто именно.

Всего в Китае четыре вице-премьера. Госсовет КНР — это высший орган исполнительной власти, аналог правительства в России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ. Он пообещал, что российский лидер посетит Дальний Восток.