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14:05, 6 сентября 2023Экономика

Китай потратит миллиарды долларов на «войну чипов» с США

Reuters: Китай создаст фонд в 40 млрд долларов для инвестиций в полупроводники

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китай создаст новый государственный инвестиционный фонд с целью привлечь более 40 миллиардов долларов для полупроводникового сектора. О новом шаге КНР в так называемой войне чипов с США сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, это будет самый крупный из трех фондов, запущенных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных схем, также известным как Большой фонд. Его целевой объем составляет 300 миллиардов юаней (41 миллиард долларов), и по этому показателю он превосходит аналогичные фонды в 2014 и 2019 годах, которые, согласно правительственным отчетам, привлекли 138,7 миллиарда и 200 миллиардов юаней соответственно.

Основной объем средств будет потрачен на разработку оборудования для производства полупроводников. По словам собеседников агентства, новый фонд был одобрен китайскими властями в последние несколько месяцев. Также сообщается, что Минфин КНР планирует внести в фонд 60 миллиардов юаней, а весь процесс сбора средств, вероятно, займет месяцы.

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Ранее стало известно, что Пекин возродил программу, ранее известную под названием «Тысяча талантов» (TTP), в рамках которой переманивает высококвалифицированных специалистов, прошедших профессиональную подготовку за рубежом. Программа была закрыта в 2018 году, однако власти незаметно воссоздали ее в 2019-м с новым названием и форматом.

В рамках кампании Qiming, или «Просвещение», власти Китая привлекают в страну сотрудников из научных и высокотехнологичных областей, включая производство полупроводников. Обновленная программа подразумевает ряд льгот и субсидий для сотрудников на сумму до 700 тысяч долларов. Параллельно аналогичную кампанию по набору персонала в Китае развернули сами производители чипов.

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