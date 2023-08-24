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18:39, 24 августа 2023Экономика

Стало известно о тайном оружии Китая в «войне чипов» с США

Reuters: Китай начал переманивать зарубежных специалистов ради конкуренции с США

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Журналисты Reuters узнали о тайном оружии Китая в так называемой войне чипов с США. Пекин возродил программу, ранее известную под названием «Тысяча талантов» (TTP), в рамках которой переманивает высококвалифицированных специалистов, прошедших профессиональную подготовку за рубежом.

Программу закрыли в 2018 году, однако незаметно воссоздали в 2019-м с новым названием и форматом. В рамках кампании Qiming, или «Просвещение», власти Китая привлекают в страну сотрудников из научных и высокотехнологичных областей, включая производство полупроводников. Обновленная программа подразумевает ряд льгот для сотрудников, включая субсидии на покупку жилья и бонусы за подписание контракта в размере 3-5 миллионов юаней, или 420-700 тысяч долларов. Параллельно с Qiming аналогичную кампанию по набору персонала в Китае развернули сами производители чипов.

Активное противостояние США и Китая в области высоких технологий продолжается последние несколько лет. Конфликт достиг пика в октябре 2022 года, когда власти Соединенных Штатов ввели ограничения поставок различных компонентов в КНР, включая полупроводники. Гражданам США и постоянным резидентам рекомендовали воздержаться от поддержки разработки и производства передовых чипов в Китае.

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Спустя полгода последовал ответ Пекина. В апреле 2023 года власти Китая инициировали расследование в отношении американского производителя чипов Micron Technology. По итогам разбирательства компании запретили продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры.

С 1 августа Китай пошел на обострение противостояния с США, введя ограничения на вывоз из страны редкоземельных металлов галлия и германия, используемых в том числе для производства полупроводников. Согласно новому требованию, поставщикам из Китая придется получать лицензию на экспорт в местном Минторге, указывая, в каких целях планируется использование материалов.

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    Анатолий Акулов
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