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18:55, 6 сентября 2023Из жизни

Раскрыта зловещая причина появления гномов на придомовых участках

Британская полиция раскрыла причину таинственного появления гномов возле домов

Фото: Gabriel Vasiliu / Unsplash

Британская полиция выпустила предупреждение в связи с таинственным появлением рождественских гномов на придомовых участках. Об этом сообщает Sky News.

Недалеко от города Брутон в Уэльсе на лужайках перед домами с 1 сентября по неизвестной причине стали появляться фигурки гномов — мягкие игрушки, которые обычно ассоциируются с Рождеством. По утверждению местных жителей, их приносят неизвестные люди с почтовыми сумками Royal Mail.

В Управлении полиции Северного Уэльса подозревают, что у разносчиков гномов были зловещие мотивы. По мнению правоохранителей, игрушки представляют собой метки для воров. Наводчики оставляют их, чтобы понять, дома ли хозяева. Если гномы несколько дней спустя остаются на лужайке, преступники могут счесть дом легкой целью.

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Жителям Брутона посоветовали проверять замки, закрывать окна и убирать с придомовой территории все неизвестные предметы. Предотвратить ограбление, по мнению полицейских, также поможет установка камер видеонаблюдения, ночного освещения и сигнализации.

Ранее сообщалось, что серийный грабитель из города Ньюпорт, Великобритания, сел в тюрьму на два года после того, как бдительный попугай криком разбудил хозяйку дома во время ограбления. Женщина пришла посмотреть, что происходит, и увидела преступника.

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    Антонина Черташ
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