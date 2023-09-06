Затопленные города в Бразилии показали на видео

Более 60 населенных пунктов на юге Бразилии пострадали от сильного урагана

В результате обрушившегося на юг Бразилии в ночь на вторник, 5 сентября, экстратропического циклона реки вышли из берегов. Это привело к затоплению более 60 населенных пунктов, сообщает Der Spiegel.

Местами уровень воды поднимался на 20 метров, что привело к масштабным паводкам. Сильнее всего пострадали штаты Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина.

На видео, которые выкладывали пользователи соцсетей, видно, что люди спасаются от наводнения, сидя на крышах домов. Один дом из-за сильного шторма отошел от фундамента и поплыл вниз по течению.

Из зданий в общей сложности было эвакуировано около пяти тысяч человек. Примерно 1650 граждан остались без жилья, пишет RT.

Накануне аналогичное стихийное бедствие настигло столицу Турции. Улицы в нескольких районах, а также около 1,8 тысячи жилых домов, магазинов и офисов в Стамбуле оказались затоплены после обрушившихся на город ливней вечером 5 сентября.