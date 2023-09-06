Части россиян посоветовали избегать людных мест из-за COVID-19

Эпидемиолог Покровский рекомендовал пожилым избегать людных мест из-за COVID-19

Некоторым россиянам необходимо вновь избегать общественных мест из-за увеличения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

«Все симптомы коронавируса уже хорошо известны. Те штаммы, которые сейчас распространяются, напоминают больше ОРЗ — они передаются воздушно-капельным путем. Поэтому тем, кто относится к группам риска — это больные диабетом и другими хроническими заболеваниями, а также пожилые люди, рекомендуется реже бывать в общественных местах», — сообщил он.

Если все же необходимо побывать в людном месте, то, по словам Покровского, гражданам из перечисленных групп необходимо надеть маску.

«Это технические приемы, которые в быту нужно применять. Определенным группам будет рекомендована вакцинация. Но это уже если опасность будет серьезная, будет распоряжение Роспотребнадзора и соответствующего административного округа или города нашей страны», — заключил эпидемиолог.

Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 31 июля по 27 августа было зарегистрировано более 1,4 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 38 процентов больше по сравнению с предыдущими 28 днями.

10 августа ВОЗ сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма коронавируса — EG.5 «Эрис».