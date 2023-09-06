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08:48, 6 сентября 2023Россия

В Крыму заявили о жизни Украины по законам тоталитарной секты

Вице-спикер Крыма Бобков: общество Украины живет по законам тоталитарной секты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Современное украинское общество живет по законам тоталитарной секты. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА Новости.

«Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям», — объяснил Бобков, добавив, что массовое сознание на Украине доминирует над индивидуальным.

По словам вице-спикера Крыма, на жителей Украины, которые будто «находятся под информационным колпаком», давят психологически, и на это накладываются их комплексы. Это можно считать элементами тоталитарного сектантства.

«Смещения сознания — это критическая ситуация, — сказал Бобков. — Из этого состояния есть один инструмент выведения, и он исключительно радикален: уничтожение руководства секты, а затем излечение тех, кто находился под ее влиянием». По мнению политического деятеля, Россия и другие европейские соседи Украины смогут существовать в спокойствии только когда придут в чувство лишенные здравого восприятия реальности украинцы.

Ранее Бобков назвал безумным закон об административно-территориальном делении Крыма, который приняли на Украине. «Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — пояснил политик.

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