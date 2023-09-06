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21:50, 6 сентября 2023Бывший СССР

Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчитаться о расходе денег Евросоюза

Мэр Кишинева Чебан призвал Молдавию отчитаться о тратах 1,2 миллиарда евро от ЕС

Фото: Pixabay

Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал от властей Молдавии представить отчет о расходе выделенных стране Евросоюзом средств в размере 1,2 миллиарда евро, сообщает РИА Новости.

«Мы подготовили три петиции к властям республики с требованием представить отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Молдавии Евросоюзом», — заявил он.

Градоначальник уточнил, что данная информация частично скрывается от общественности, отметив необходимость прозрачности расходования выделенных средств и недопущение коррупции.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что ни правительство страны, ни ее граждане не будут платить по долгам за газ, которые якобы выдумал российский «Газпром». Министр энергетики Виктор Парликов добавил, что «Молдовагаз», в свою очередь, имеет право выдвинуть «Газпрому» финансовые требования за неисполнение обязательств о поставках топлива.

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    Марина Совина
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