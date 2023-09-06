Молдавия отказалась отдать «выдуманный долг» «Газпрому»

Премьер Молдавии Речан заявил об отказе платить «Газпрому» «выдуманный долг»

Ни правительство Молдавии, ни ее граждане не будут платить по долгам за газ, которые выдумал российский «Газпром», заявил премьер республики Дорин Речан. Таким образом он прокомментировал результаты международного аудита исторического долга Молдавии перед российской компанией, сообщает «Интерфакс».

Выводы из отчета компаний Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co ранее представил министр энергетики Виктор Парликов. Как оказалось, аудиторы не смогли найти документов, подтверждающих необходимость выплатить 709 миллионов долларов, реальный долг составил только 8,6 миллиона долларов, то есть почти в сто раз меньше.

По словам Парликова, аудиторы также считают, что «Молдовагаз» имеет право выдвинуть «Газпрому» финансовые требования за неисполнение обязательств о поставках топлива. При этом чиновник допускает, что наблюдательный совет «Молдовагаза», большинство в котором имеет «Газпром», может не согласиться с результатом аудита, но молдавские власти будут ориентироваться на этот документ, подготовленный компаниями с мировым именем.

«Газпром» потребовал от Молдавии погасить долг в 2021 году. Республика отказалась переводить деньги до международного аудита, после чего стороны отложили вопрос и заключили соглашение. Однако в указанный срок, до 1 мая 2022 года, Кишинев не смог найти аудиторов. Договориться с ними удалось только в августе 2022 года. При этом еще в феврале того же года «Газпром» высказал недовольство подходом Кишинева к аудиту.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2021 году российская компания хотела обмануть Молдавию и заставить ее существенно переплатить за поставленный газ.