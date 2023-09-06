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18:41, 6 сентября 2023Мир

Премьер Дании пообещала выделить финансовую помощь на восстановление Украины

Премьер Дании Фредериксен пообещала 40 млн евро на восстановление Украины
СюжетПередача F-16 Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала выделить финансовую помощь Украине в размере 300 миллионов датских крон (40 миллионов евро) на восстановление страны. Об этом она заявила в ходе своего визита в Киев, передает издание Jyllands-Posten.

В ходе своего выступления в Верховной Раде Украины она подчеркнула, что боевые действия нанесли значительный ущерб многим домохозяйствам, требующим для восстановления значительных капиталовложений и длительного времени.

Ранее глава датского правительства встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, также находящимся с визитом в Киеве, обсудив передачу истребителей F-16 Украине. После встречи датский премьер посетила Верховную Раду, где заявила о полной поддержке страной Киева.

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    Максим Габриелян
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