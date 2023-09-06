Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 6 сентября 2023Мир

Блинкен обсудил с премьером Дании передачу истребителей F-16 Украине

Блинкен обсудил с премьером Дании Фредериксен передачу истребителей F-16 Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив передачу истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает датский новостной портал DR.

«Обсудили в том числе передачу Данией истребителей F-16 Украине, которую США должны формально одобрить, прежде чем самолеты смогут прибыть на Украину», — отмечает портал.

После встречи датский премьер посетила Верховную Раду Украины, где заявила о полной поддержке страной Киева.

Ранее стало известно, что в 2024 году Дания увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдавии. Уточняется, что средства будут направлены на развитие гражданских инициатив и восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, а также на поддержку процессов демократизации. В общей сложности на данные цели выделят 1,5 миллиарда крон (более 217 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о планах повышения срока службы призывников

    Врачи предупредили россиян о таящейся в стиральных порошках опасности

    В российской многоэтажке прогремел взрыв

    У отдела полиции в Петербурге нашли странную каску

    Сотрудники российской службы доставки опровергли продажу компании конкурентам

    У вируса птичьего гриппа выявили опасную для человека мутацию

    В Disney оценили мультфильмы про Человека-паука

    Психолог назвала способы борьбы с прокрастинацией

    Врач раскрыла россиянам методы замедлить старение кожи

    Россияне рассказали об отказе просить повышение у начальства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости