Блинкен обсудил с премьером Дании передачу истребителей F-16 Украине

Блинкен обсудил с премьером Дании Фредериксен передачу истребителей F-16 Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив передачу истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает датский новостной портал DR.

«Обсудили в том числе передачу Данией истребителей F-16 Украине, которую США должны формально одобрить, прежде чем самолеты смогут прибыть на Украину», — отмечает портал.

После встречи датский премьер посетила Верховную Раду Украины, где заявила о полной поддержке страной Киева.

Ранее стало известно, что в 2024 году Дания увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдавии. Уточняется, что средства будут направлены на развитие гражданских инициатив и восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, а также на поддержку процессов демократизации. В общей сложности на данные цели выделят 1,5 миллиарда крон (более 217 миллионов долларов).