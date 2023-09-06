Джонни Депп прокомментировал слухи о романе со звездой «Уэнсдэй»

Джонни Депп заявил, что не имеет никаких личных отношений с Дженной Ортегой

Голливудский актер Джонни Депп прокомментировал сухи о романе со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Об этом пишет The News International.

По словам представителя 60-летнего актера, Депп был потрясен, когда узнал, что ему приписывают любовные отношения с 20-летней девушкой.

«Господин Депп не имеет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал с ней. Он не участвует в каком-либо совместном с ней проекте и не собирается участвовать», — заявил представитель звезды «Пиратов Карибского моря», назвав слухи о романе с актрисой необоснованными и злонамеренными и направленными на то, чтобы нанести вред его репутации и карьере.

Сама Ортега, комментируя слухи о романе с Деппом, попросила не распространять ложь и оставить ее в покое.

В марте Дженна Ортега призналась, что романтические отношения и даже мысль о них утомляют ее. Она рассказала, что некоторое время назад два года состояла в романтических отношениях. Однако роман пришлось прекратить из-за плотного рабочего графика. По словам актрисы, в данный момент она не заинтересована в свиданиях, так как не готова доверять кому-то и становиться уязвимой.