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13:45, 6 сентября 2023Россия

В российском регионе дети массово отравились водой

В Карачаево-Черкесии 27 детей отравились водой из-под крана

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкессии дети массово отравились водой из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, вспышка началась в Усть-Джегуте, после чего начала распространяться. Отравившиеся начали вызывать скорую в начале сентября. Все пострадавшие пили некипяченую воду, госпитализировали 31 человек, 27 из которых — дети.

На сайте управления Роспотребнадзора по российскому региону говорится, что служба начала проверку, у пострадавших диагностировали кишечную инфекцию.

«Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении.

Ранее в селе Кахиб в Дагестане 16 человек отравились салатом «Оливье». Люди массово отравились после проведения собрания мусульман — мавлида.

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    Анастасия Шейкина
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