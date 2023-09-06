В российском регионе дети массово отравились водой

В Карачаево-Черкесии 27 детей отравились водой из-под крана

В Карачаево-Черкессии дети массово отравились водой из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, вспышка началась в Усть-Джегуте, после чего начала распространяться. Отравившиеся начали вызывать скорую в начале сентября. Все пострадавшие пили некипяченую воду, госпитализировали 31 человек, 27 из которых — дети.

На сайте управления Роспотребнадзора по российскому региону говорится, что служба начала проверку, у пострадавших диагностировали кишечную инфекцию.

«Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении.

Ранее в селе Кахиб в Дагестане 16 человек отравились салатом «Оливье». Люди массово отравились после проведения собрания мусульман — мавлида.