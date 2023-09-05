Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 5 сентября 2023Россия

Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

В Дагестане 16 человек отравились салатом «Оливье» и попали в больницу

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В селе Кахиб в Дагестане 16 человек отравились салатом «Оливье». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по российскому региону в Telegram-канале.

«Предположительным фактором передачи инфекции послужил салат "Оливье" на домашнем майонезе, приготовленный с использованием сырых желтков. Кроме того салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре», — говорится в сообщении федеральной службы.

Там уточнили, что люди массово отравились после проведения собрания мусульман — мавлида. Среди пострадавших двое детей, их также госпитализировали. Сейчас специалисты проводят лабороторное исследование для выяснения более точных причин случившегося.

Ранее подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии объяснили причину увольнения главы Минобороны Украины

    Тела украинских солдат запретили забирать с поля боя

    В российском городе загорелось двухэтажное здание

    Власти Тверской области прокомментировали уничтожение дрона

    Власти Истры рассказали о пожаре после падения летевшего в Москву беспилотника

    Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

    Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить

    Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

    Девушка приехала домой раньше обычного и сделала внезапное открытие о бойфренде

    В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости