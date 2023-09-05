Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

В Дагестане 16 человек отравились салатом «Оливье» и попали в больницу

В селе Кахиб в Дагестане 16 человек отравились салатом «Оливье». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по российскому региону в Telegram-канале.

«Предположительным фактором передачи инфекции послужил салат "Оливье" на домашнем майонезе, приготовленный с использованием сырых желтков. Кроме того салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре», — говорится в сообщении федеральной службы.

Там уточнили, что люди массово отравились после проведения собрания мусульман — мавлида. Среди пострадавших двое детей, их также госпитализировали. Сейчас специалисты проводят лабороторное исследование для выяснения более точных причин случившегося.

Ранее подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области.