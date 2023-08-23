Массовое отравление грибами произошло в российском детском лагере

78.ru: в Ленобласти подростки массово отравились грибами в детском лагере

Подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, за помощью к медикам обратились пять человек. Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных врачи диагностировали тяжелое состояние и средней степени тяжести.

Пострадавшим по 14-17 лет. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Дополнение: по сведениям «Фонтанки», все пострадавшие в лагере в Ленобласти девочки. Других подробностей о происшествии издание не привело.

В июле сообщалось, что в Москве двухлетнюю девочку доставили в больницу после того, как она нашла и съела гриб на улице. Это произошло в момент, когда мать ребенка отвлеклась. Девочку доставили в токсикологию.

До этого в Подмосковье годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки.