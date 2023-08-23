Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 23 августа 2023Россия

Массовое отравление грибами произошло в российском детском лагере

78.ru: в Ленобласти подростки массово отравились грибами в детском лагере
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, за помощью к медикам обратились пять человек. Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных врачи диагностировали тяжелое состояние и средней степени тяжести.

Пострадавшим по 14-17 лет. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Дополнение: по сведениям «Фонтанки», все пострадавшие в лагере в Ленобласти девочки. Других подробностей о происшествии издание не привело.

В июле сообщалось, что в Москве двухлетнюю девочку доставили в больницу после того, как она нашла и съела гриб на улице. Это произошло в момент, когда мать ребенка отвлеклась. Девочку доставили в токсикологию.

До этого в Подмосковье годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области

    Недавно отправленную на фронт мощную бригаду ВСУ уличили в потере техники

    Разрушенный дом и другие последствия взрыва БПЛА в Химках попали на видео

    Москвичам рассказали о погоде в последние выходные лета

    Президент Португалии впервые приехал в Киев

    В России запустили новый мегапроект

    В Крыму предложили первыми нанести удар по главе украинской разведки из-за угроз

    ФСБ предотвратила проникновение украинских диверсантов в Брянскую область

    Хлои Кардашьян показала фигуру в прозрачном платье

    Изъятый из гаража россиянина арсенал с оружием и гранатами попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости