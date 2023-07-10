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10:47, 10 июля 2023Россия

В Москве двухлетняя девочка съела найденный на улице гриб и попала в больницу

В Москве двухлетнюю девочку госпитализировали после того, как она нашла и съела гриб

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хорошевском районе Москвы двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением растительным ядом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время прогулки девочка нашла гриб неустановленного вида, сорвала его и съела. Это произошло в тот момент когда мать ребенка отвлеклась. После случившегося женщина не сразу обратилась к врачам. Бригаду скорой помощи она вызвала после того, как ее дочери стало плохо.

Девочку доставили в токсикологию, врачи работают над ее восстановлением. В отношении ее родителей ведется проверка.

В конце мая в Подмосковье годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки. Отдыхая на даче вместе со старшими родственниками, она съела несколько цветков ландыша. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    Алан Босиков
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