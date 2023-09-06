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18:53, 6 сентября 2023Путешествия

В Германии у россиянки отобрали авто и оставили ее на дороге с четырьмя собаками

47news: таможенники в Германии отобрали автомобиль россиянки из Петербурга

Кадр: 47news.ru

Россиянка поехала в Германию и нарвалась на таможенников, которые отобрали у нее автомобиль и оставили на дороге с четырьмя собаками. Историей поделился портал 47news.

52-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина отправилась на Всемирную выставку собак в Женеву, взяв с собой четверых питомцев, которые заняли призовые места на конкурсе. Она возвращалась в Россию через Германию на личном автомобиле Mercedes и должна была сесть на паром до Хельсинки в городе Тавемюнде.

В 70 километрах от переправы россиянку остановил патруль. «Налетели с мигалками машин десять, окружили нас. (…) Вывели откуда-то служебную собаку, начали вокруг ходить, светить фонарем в салон, переговаривались по рации с кем-то», — рассказала Ирина.

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После осмотра авто и расспросов таможенники потребовали, чтобы россиянка покинула автомобиль, на сборы ей дали десять минут. После этого женщину с четырьмя собаками оставили на дороге в лесу, а машину конфисковали. Ирине пришлось обратиться за помощью к друзьям.

Как уточняет издание, немецкая таможня отбирает автомобили российских граждан, ссылаясь на запрет о ввозе из РФ в Евросоюз товаров, которые «приносят России значительный доход», в том числе личных транспортных средств.

Ранее туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Германию на автомобилях с регистрационными номерами России, пока не прояснится ситуация с изъятием машин у россиян. В посольстве РФ в Берлине уточнили, что в подобных случаях пострадавшим следует обращаться в консульства.

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    Мария Борисова
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