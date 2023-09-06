Отказавшейся от бритья модели предложили 1,2 миллиона рублей за удаление волос

Вебкам-модель Майя Петит из Йоркшира, Англия, отказалась от бритья волос на теле, и пользователь сети предложил ей крупную сумму денег за возврат к гладкой коже. Соответствующий материал публикует Daily Star.

23-летняя девушка рассказала, что перестала удалять растительность, когда была студенткой и изучала медицину. Впоследствии она оставила учебное заведение ради работы в секс-индустрии, однако не изменила отношения к своему внешнему виду.

Один из клиентов англичанки заплатил ей 10 тысяч фунтов (примерно 1,2 миллиона рублей), чтобы она избавилась от волос. Петит отметила, что выполнила просьбу мужчины, но затем отрастила их вновь.

«Волосы на теле представляют собой защитную линию, предотвращая попадание бактерий и патогенных микроорганизмов во влагалище и подмышечные впадины, которые в значительной степени подвержены инфекциям. При этом бритье увеличивает риск врастания волос, а пена для бритья нарушает рН кожи», — пояснила собеседница издания. В то же время она отметила, что готова периодически удалять растительность за высокую оплату.

В августе блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. Юзер заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.