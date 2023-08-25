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07:30, 25 августа 2023Ценности

Девушка с небритым телом рассказала о реакции флиртующих с ней мужчин на волосы

Кадр: @bigeyes.xoxo

Пользовательница сети с никнеймом @bigeyes.xoxo рассказала о реакции флиртующих с ней мужчин на ее небритое тело. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 26-летняя девушка позировала в корсетном кроп-топе на тонких лямках, оформленном перьями. Также она распустила волосы и сделала макияж, накрасив губы коричневой помадой и подчеркнув глаза стрелками и светлыми блестящими тенями. При этом юзерша подняла руки и продемонстрировала растительность в подмышечных впадинах.

В свою очередь, автор видео отметила, что многие незнакомцы флиртуют с ней при встрече. Однако когда они узнают о волосах на теле, их отношение меняется. По словам приверженки бодипозитива, они смотрят на нее, как мультипликационные герои Шрек и Осел на принцессу Фиону, когда та превратилась в огра. Данную ситуацию юзерша назвала «проблемой волосатых девушек».

Ранее в августе блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. При этом юзер заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.

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    Алина Гостева
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