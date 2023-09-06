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11:42, 6 сентября 2023Экономика

Вторая по величине служба доставки в Европе решила уйти из России

Французская GeoPost решила продать свою российскую службу доставки DPD

Фото: Phil Noble / Reuters

Французский холдинг GeoPost решил уйти из России продать свою местную службу доставки DPD. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, компания ведет переговоры с местными логистическими операторами, в том числе «Деловыми линиями» и ПЭК. При этом ни российские компании, ни национальная почтовая служба Франции Group La Poste (контролирует GeoPost) не прокомментировали эти сообщения. Об обсуждении вариантов передачи бизнеса в России местным партнерам GeoPost впервые заявляла в мае 2022 года, при этом отметив, что компания продолжает свою работу в стране, а российский бизнес является финансово независимым.

Российская структура АО «ДПД Рус» входит в сеть второй по величине службы доставки посылок в Европе DPD Group. В прошлом году выручка подразделения упала на 24,2 процента, до 14,88 миллиарда рублей, а чистая прибыль рухнула на 91,4 процента, до 99 миллиона рублей. В отчете за 2022 года GeoPost обесценила активы российской «дочки» на 149 миллионов евро.

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В России GeoPost владеет не только «ДПД Рус», компании принадлежит также 29,07 процента в банкротящейся сети постаматов PickPoint, долг которой перед кредиторами более 2,6 миллиарда рублей. По словам экспертов, намерение продать бизнес DPD в стране никак не повлияет на возможность привлечь французскую компанию к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве. При этом кредиторы могут помешать сделке, если после их обращения будут приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost, включая долю в «DPD Россия».

Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов считает, что DPD будет оставаться важным игроком на российском рынке, и их бизнес в стране может быть интересен любому крупному оператору. Он отметил, что у компании есть своя сеть магистральной логистики, услуги доставки на последней миле, а также более пяти тысяч пунктов выдачи по всех стране. Кроме того, DPD владеет мощностями для доставки мелких грузов, в том числе для маркетплейсов, добавил Кургузов.

С 1 сентября 2022 года объявила о прекращении работы по внутрироссийским направлениям международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express. Причиной такого решения названы существенные технические сложности, связанные с функционированием информационных систем и инфраструктуры, и законодательные ограничения.

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