Вторая по величине служба доставки в Европе решила уйти из России

Французская GeoPost решила продать свою российскую службу доставки DPD

Французский холдинг GeoPost решил уйти из России продать свою местную службу доставки DPD. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, компания ведет переговоры с местными логистическими операторами, в том числе «Деловыми линиями» и ПЭК. При этом ни российские компании, ни национальная почтовая служба Франции Group La Poste (контролирует GeoPost) не прокомментировали эти сообщения. Об обсуждении вариантов передачи бизнеса в России местным партнерам GeoPost впервые заявляла в мае 2022 года, при этом отметив, что компания продолжает свою работу в стране, а российский бизнес является финансово независимым.

Российская структура АО «ДПД Рус» входит в сеть второй по величине службы доставки посылок в Европе DPD Group. В прошлом году выручка подразделения упала на 24,2 процента, до 14,88 миллиарда рублей, а чистая прибыль рухнула на 91,4 процента, до 99 миллиона рублей. В отчете за 2022 года GeoPost обесценила активы российской «дочки» на 149 миллионов евро.

В России GeoPost владеет не только «ДПД Рус», компании принадлежит также 29,07 процента в банкротящейся сети постаматов PickPoint, долг которой перед кредиторами более 2,6 миллиарда рублей. По словам экспертов, намерение продать бизнес DPD в стране никак не повлияет на возможность привлечь французскую компанию к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве. При этом кредиторы могут помешать сделке, если после их обращения будут приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost, включая долю в «DPD Россия».

Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов считает, что DPD будет оставаться важным игроком на российском рынке, и их бизнес в стране может быть интересен любому крупному оператору. Он отметил, что у компании есть своя сеть магистральной логистики, услуги доставки на последней миле, а также более пяти тысяч пунктов выдачи по всех стране. Кроме того, DPD владеет мощностями для доставки мелких грузов, в том числе для маркетплейсов, добавил Кургузов.

С 1 сентября 2022 года объявила о прекращении работы по внутрироссийским направлениям международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express. Причиной такого решения названы существенные технические сложности, связанные с функционированием информационных систем и инфраструктуры, и законодательные ограничения.

