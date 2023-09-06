В России мигранты устроили массовую драку из-за девушки и попали на видео

В Нижнекамске мигранты устроили массовую драку у ресторана из-за девушки

В Нижнекамске мигранты устроили массовую драку из-за девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Нижнекамскому району, пишет «Подъем».

«Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что между двумя компаниями молодых людей из-за девушки произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку на улице», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что один мигрант получил травмы, его госпитализировали. Более подробной информации о его состоянии нет. Известно, что драка произошла у одного из ресторанов — ранее он располагался по другому адресу, а после проверки и выявления нарушений был перенесен на проспект Строителей.

Власти проверят заведение, рядом с которым подрались приезжие. На опубликованных «Подъемом» кадрах видно, что люди бьют друг друга и громко кричат.

Ранее граждане Таджикистана и Узбекистана устроили массовую драку с арматурами и молотками на стройке жилого комплекса в Москве. Потасовка произошла утром 18 марта из-за очередности посещения столовой — граждане Узбекистана хотели есть раньше коллег из Таджикистана.