Мигранты устроили массовую драку на стройке в Москве из-за столовой

В Москве мигранты устроили массовую драку с арматурами из-за времени посещения столовой

Граждане Таджикистана и Узбекистана устроили массовую драку с арматурами и молотками на стройке жилого комплекса «Остров» в Москве. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, драка произошла утром 18 марта из-за очередности посещения столовой — граждане Узбекистана хотели есть раньше коллег из Таджикистана. Урегулировать вопрос более 50 мигрантов решили силой. В итоге десятки людей были доставлены в полицию, а другие — в больницу.

Ранее стали известны подробности об убитом в драке в кафе Подольска.