Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 19 марта 2023Силовые структуры

Мигранты устроили массовую драку на стройке в Москве из-за столовой

В Москве мигранты устроили массовую драку с арматурами из-за времени посещения столовой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Граждане Таджикистана и Узбекистана устроили массовую драку с арматурами и молотками на стройке жилого комплекса «Остров» в Москве. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, драка произошла утром 18 марта из-за очередности посещения столовой — граждане Узбекистана хотели есть раньше коллег из Таджикистана. Урегулировать вопрос более 50 мигрантов решили силой. В итоге десятки людей были доставлены в полицию, а другие — в больницу.

Ранее стали известны подробности об убитом в драке в кафе Подольска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
США сочли неприемлемым перемирие на Украине
В США оценили влияние польских поставок на исход конфликта на Украине
Головин пропустит мартовские матчи сборной России
В Британии заявили о нехватке элитных войск
Молдавия запланировала ввести санкции против 25 россиян
Африканец из клуба РПЛ заявил о желании получить российское гражданство
На месте предполагаемого строительства мечети в Москве прошел народный сход
В России объяснили значение визита Путина в Мариуполь
В Белоруссии заявили о ликвидации иностранца с автоматом и гранатами
Президент Финляндии оценил шансы Швеции на вступление в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.