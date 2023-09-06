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17:00, 6 сентября 2023Ценности

Рэпер Дрейк похвастался коллекцией подаренных фанатками бюстгальтеров

Фото: @campagnepapi

Канадский рэпер и продюсер Дрейк похвастался коллекцией подаренных фанатками бюстгальтеров, которые они бросали на сцену на концертах. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летний исполнитель предстал на фоне данных предметов гардероба различных фасонов и цветов, которые рядами лежали на полу. Артист позировал в белой футболке с надписью и голубых джинсах с накладными карманами. При этом он развел руки в стороны и улыбался, глядя в камеру.

Подписчики высказались о фото в комментариях. «Выглядишь как торговец бюстгальтерами», «Мне нужно знать их размеры — от самого маленького до самого большого», «Трофеи», «Легендарно! Это обложка альбома», — заявили пользователи сети, по подсчетам которых в кадре оказалось около 400 бра.

В августе Дрейк во время концерта в Лос-Анджелесе вышел на сцену с сумкой Hermes Birkin розового цвета за три миллиона рублей и вручил ее поклоннице, которая стояла в первом ряду фан-зоны.

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    Алина Гостева
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