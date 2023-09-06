В России предложили запретить объявления на английском на авиарейсах

Депутат Чернышов предложил запретить объявления на английском на авиарейсах

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс. «С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно», — подчеркнул он.

Чернышов добавил, что на авиарейсах дублируется информация на русском, в результате создаются звуковой и визуальный шум. Он призвал думать об удобстве россиян, а также о популяризации и сохранении русского языка.

По словам депутата, если человек приезжает в чужую страну, он должен «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке».

Ранее в Эстонии решили увеличить в 15 раз штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя. До этого максимальный размер штрафа составлял 640 евро, теперь же нарушающим требование школам придется заплатить 10 тысяч евро.