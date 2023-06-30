В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

ERR: в Эстонии штрафы для русскоязычных школ за нарушение требований повысят до €10 тыс.

В Эстонии увеличат в 15 раз штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя до 10 тысяч евро. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

До сих пор максимальный размер штрафа составлял 640 евро. Координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов уточнил, что новый штраф распространяется на юридические лица. С 1 августа его размер для школ, которые неоднократно нарушают требования, достигнет 9600 евро. Более того, языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки.

Ранее Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ и детских садов на занятия на эстонском языке к 2030 году. Глава ведомства Тынис Лукаc в разговоре с изданием отметил, что для более быстрого перехода в правительстве создадут новые места подготовки учителей в университетах и поднимут заработную плату школьным преподавателям до 1749 евро с начала следующего года.