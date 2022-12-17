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13:53, 17 декабря 2022Бывший СССР

В Эстонии утвердили план перехода с русского языка на эстонский в школах

ERR: в Эстонии утвердили план перехода школ с русского языка на эстонский к 2030 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ и детских садов на занятия на эстонском языке к 2030 году. Об этом сообщает местная телерадиовещательная компания ERR.

Глава ведомства Тынис Лукаc в разговоре с изданием отметил, что для более быстрого перехода в правительстве создадут новые места подготовки учителей в университетах и поднимут заработную плату школьным преподавателям до 1749 евро с начала следующего года.

Первыми изменить язык преподавания должны детские сады, а также начальные классы в школах (к 2024/2025 году). С 1 августа 2024 года знание эстонского языка будет необходимо предъявить всем учителям для получения квалификации, а с 1 августа 2023 года директоров и завучей учебных заведений обяжут владеть эстонским не ниже уровня С1.

12 декабря 2022 года стало известно, что парламент Эстонии принял закон, утверждающий переход на эстонский язык в обучении. На проведение учебной и воспитательной деятельности на любом другом языке потребуется специальное разрешение правительства, которое может сделать исключение на один год по ходатайству городского или волостного собрания.

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Елена Апазиди
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