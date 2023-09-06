В двух российских детсадах произошла вспышка энтеровирусной инфекции

В двух детсадах Смоленской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции

В двух детских садах Смоленской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российского региона в группе во «ВКонтакте».

В учреждении дошкольного образования №3 «Одуванчик» и №2 «Сказка», расположенных в городе Демидове, заболели воспитанники и сотрудники. Специалисты местного управления Роспотребнадзора провели эпидемиологические расследование, в ходе которого инфекция подтвердилась у 19 детей и воспитателя.

В ходе выездных внеплановых проверок в указанных детсадах дополнительно был выявлен еще ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в объединенной пресс-службе судов Смоленщины.

Суд приостановил деятельность ясельных групп детсада «Одуванчик» на 30 суток, а младших групп детсада «Сказка» — на 14 суток.

В январе детсаду «Зеленый остров» в селе Новотроицкое Анивского района Сахалина произошла вспышка кишечной инфекции — заболевание обнаружили у 22 воспитанников.