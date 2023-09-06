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11:04, 6 сентября 2023Мир

Евросоюз призвали расширяться из-за влияния России

МИД Франции призвал ЕС расширяться, чтобы не допустить роста влияния РФ в Европе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен расширяться, чтобы не допустить роста влияния России в Европе. С таким призывом выступила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун, сообщает РИА Новости.

«[ЕС следует] помогать этим странам (Украине и балканским странам — прим. «Ленты.ру») в максимально возможной степени бороться со стратегией [российского] влияния, уважая при этом их суверенитет», — сказала она.

По ее словам, Брюссель должен бороться со стремлением Москвы ослабить Евросоюз. Кроме того, Россия якобы лоббирует другие страны не вступать в блок, поэтому ЕС должен послать четкий сигнал таким странам, отметила Бун.

Ранее Евросоюз обвинили в разрушении Украины. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес назвал иррациональными действия стран по оказанию финансовой помощи Киеву, поскольку блок способствует большему разрушению.

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    Виктория Кондратьева
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