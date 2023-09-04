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07:16, 4 сентября 2023Мир

Евросоюз обвинили в разрушении Украины

Депутат ЕП Уоллес обвинил иррациональные действия ЕС в разрушении Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что потраченные на Украину миллиарды евро Евросоюза привели к разрушению страны. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Уолес рассказал, что сейчас ЕС изучает финансовый механизм для восстановления Украины. При этом он назвал иррациональными действия стран по оказанию финансовой помощи Киеву. «Мы предотвратили мир и способствовали большему разрушению», — отметил политик.

Ранее депутат раскрыл вред антироссийских санкций. По его мнению, ограничения навредили гражданам Евросоюза. «Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России..? Санкции провалились», — подчеркнул Уоллес.

В свою очередь член комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Тарас Батенко пожаловался, что Россия долгое время готовилась к санкциям и научилась их обходить.

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    Марина Совина
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