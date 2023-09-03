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06:47, 3 сентября 2023Мир

В Европарламенте раскрыли вред антироссийских санкций

Депутат ЕП Уоллес: санкции в отношении России навредили гражданам Евросоюза
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что санкции в отношении России навредили гражданам Евросоюза. Об этом он написал в социальной сети X.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России..? Санкции провалились», — подчеркнул он.

Ранее член комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Тарас Батенко пожаловался, что Россия длительное время готовилась к санкциям и научилась их обходить. По его словам, это относится к нефти и нефтепродуктам, поскольку наложившие санкции страны могут получать их из государств третьего мира, однако по факту они являются российскими.

В августе The Washington Post писал, что Белый дом опасается, что при ужесточении нефтяных санкций Россия еще больше сократит добычу нефти, а это приведет к резкому росту цен и «взбудоражит мировую экономику» в преддверии президентских выборов в США в 2024 году.

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    Марина Совина
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