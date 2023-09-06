Белорусский канал признали экстремистским за сюжет о взрыве на предприятии

Канал «Ранак» в Белоруссии признали экстремистским за сюжет о взрыве

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии признало экстремистским телеканал «Ранак» за сюжет о взрыве на предприятии. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна» в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что 11 июня были задержали восемь сотрудников канала. Причиной задержания мог стать сюжет о взрыве на предприятии ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».

Сотрудникам-мужчинам присудили по семь суток административного ареста, женщинам — денежные штрафы.

В июне МВД Белоруссии признало экстремистским интернет-проект «Зеркало», созданный бывшими сотрудниками издания TUT.by. Большинство из них находятся за пределами страны после протестов 2020 года.