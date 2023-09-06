В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 32 рейса

В трех московских аэропортах в среду, 6 сентября, произошла отмена и задержка 32 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 17 самолетов, 3 рейса отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли 5 авиарейсов, в Шереметьево — 7.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре у летевшего из Израиля в Германию самолета авиакомпании Lufthansa отказал двигатель во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Тель-Авив — Франкфурт-на-Майне.

