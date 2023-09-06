В Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам

Депутат Ефимов предложил запретить движение электросамокатов по тротуарам

К снижению рисков аварийности, связанных с движением электросамокатов, необходим комплексный законодательный подход, заявил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой,ру» одной из возможных для рассмотрения идей парламентарий назвал запрет движения электросамокатов по тротуарам.

«Во-первых, нужно определиться, где водители самокатов могут ездить. Если это дороги общего пользования, то нужны госномера, экзамены, права, приравнять их к мотоциклам и мопедам. Хотя в мире такого нет, в мире сейчас запрещают и вводят большие штрафы. Это все важные законодательные вопросы», — сказал депутат.

Целесообразен и полный запрет движения электросамокатов на тротуаров. (...) Но начать стоит с того, чтобы ограничить скорость, возраст, ввести госномера. Самокат — удобная вещь, но пока ей нет места для безопасной экспулатации Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России

С другой стороны, парламентарий подтвердил, что запрет движения электросамокатов может создавать аварийные ситуации на дорогах общего пользования. В связи с этим особо остро, как напомнил Ефимов, стоит вопрос специальных зон для движения самокатов, так как до сих пор непонятно, могут ли водители этих средств передвижения пользоваться велодорожками.

Ефимов также назвал и другие меры, которые могут сделать движение электросамокатов более безопасным.

«Также надо ограничить скорость, и сделать это технически, на уровне программного обеспечения. Таким лимитом можно сделать 10 километров в час. Надо определиться и с возрастом: в каком возрасте могут пользоваться самокатами?» — добавил собеседник «Ленты.ру».

При этом он призвал к решению этой проблемы при помощи комплексного законодательного подхода, а не радикальных запретов.

«Нужно решать, будем ли мы запрещать самокаты или нет. Они у нас так распространены, что это, конечно, вызовет большое неудовольствие, хоть самокаты и связаны с большим риском как самих самокатчиков, так и других участников движения», — заключил депутат.

Ранее депутаты комитета Госдумы по транспорту предложили ввести в России административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов, а также присвоить каждому средству индивидуальной мобильности (СИМ) госномера.