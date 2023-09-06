Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:01, 6 сентября 2023Россия

В Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам

Депутат Ефимов предложил запретить движение электросамокатов по тротуарам

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

К снижению рисков аварийности, связанных с движением электросамокатов, необходим комплексный законодательный подход, заявил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой,ру» одной из возможных для рассмотрения идей парламентарий назвал запрет движения электросамокатов по тротуарам.

«Во-первых, нужно определиться, где водители самокатов могут ездить. Если это дороги общего пользования, то нужны госномера, экзамены, права, приравнять их к мотоциклам и мопедам. Хотя в мире такого нет, в мире сейчас запрещают и вводят большие штрафы. Это все важные законодательные вопросы», — сказал депутат.

Целесообразен и полный запрет движения электросамокатов на тротуаров. (...) Но начать стоит с того, чтобы ограничить скорость, возраст, ввести госномера. Самокат — удобная вещь, но пока ей нет места для безопасной экспулатации

Виталий Ефимовчлен комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России

С другой стороны, парламентарий подтвердил, что запрет движения электросамокатов может создавать аварийные ситуации на дорогах общего пользования. В связи с этим особо остро, как напомнил Ефимов, стоит вопрос специальных зон для движения самокатов, так как до сих пор непонятно, могут ли водители этих средств передвижения пользоваться велодорожками.

Ефимов также назвал и другие меры, которые могут сделать движение электросамокатов более безопасным.

«Также надо ограничить скорость, и сделать это технически, на уровне программного обеспечения. Таким лимитом можно сделать 10 километров в час. Надо определиться и с возрастом: в каком возрасте могут пользоваться самокатами?» — добавил собеседник «Ленты.ру».

При этом он призвал к решению этой проблемы при помощи комплексного законодательного подхода, а не радикальных запретов.

«Нужно решать, будем ли мы запрещать самокаты или нет. Они у нас так распространены, что это, конечно, вызовет большое неудовольствие, хоть самокаты и связаны с большим риском как самих самокатчиков, так и других участников движения», — заключил депутат.

Ранее депутаты комитета Госдумы по транспорту предложили ввести в России административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов, а также присвоить каждому средству индивидуальной мобильности (СИМ) госномера.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен организатор налетов украинских БПЛА на российские военные аэродромы

    Зеленского призвали готовить Украину к новому делению

    Российский рядовой обратил в бегство отряд диверсантов ВСУ

    Россиянка побывала на курорте Европы и сравнила его с Сочи

    Во Франции спрогнозировали завершение конфликта на Украине на условиях России

    Российские войска накрыли огнем бойцов «Азова»

    Вылизывающая своего детеныша в Московском зоопарке панда Диндин попала на видео

    Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

    Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться через реку в ДНР

    Украинские уклонисты стали важным звеном экономики Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости