В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

Депутаты ГД предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

Для водителей электросамокатов в России предложили ввести административную и уголовную ответственность, а также присвоить каждому средству индивидуальной мобильности (СИМ) госномера. С такой инициативой выступили депутаты комитета по транспорту Госдумы с участием лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, пишут «Известия».

«Продажи средств индивидуальной мобильности в России выросли почти в два раза (...) Количество ДТП с их участием в 2022 году выросло на 40%. За первое полугодие 2023 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших — на 183,2%», — говорится в документе.

Там также сообщается о 1082 человек, которые получили травмы в результате столкновения с электросамокатом, среди них 432 ребенка до 16 лет. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) отсутствует норма об ответственности водителей электросамокатов, подчеркивается в документе.

Парламентарии также предложили дополнить статью Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности» — это необходимо для привлечения к ответственности тех, кто причинил тяжкий вред здоровья во время управления электросамокатом. Инициативы депутатов также поддержали в общественном совете столичного управления МВД.

Ранее в Госдуму ее вице-спикер Владислав Даванков внес проект, который предлагает дать право местным властям ограничивать использование электросамокатов.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.