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09:49, 28 августа 2023Россия

Местным властям захотели дать право ограничивать использование элкетросамокатов

В ГД захотели дать властям право ограничивать использование электросамокатов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России местным властям захотели дать право ограничивать использование электросамокатов. Такой проект внесен в Госдуму ее вице-спикером Владиславом Даванковым, сопроводительный документ проекта есть в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаемый законопроект призван создать баланс между комфортом и безопасностью с учетом непосредственного мнения граждан», — говорится в пояснительной записке.

Там уточняется, что органы местного самоуправления смогут ограничивать скорость использования средств индивидуальной мобильности, а также устанавливать запрет на их использование при одобрении такого решения на местном референдуме. Ограничительные меры при одобрении горожан можно будет вводить на конкретных территориях муниципалитета — парках, скверах или пешеходных зонах.

Ранее сенатор Андрей Клишас выступил за ужесточение ответственности за нарушение правил для самокатов. По его мнению, без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.

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    Анастасия Шейкина
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