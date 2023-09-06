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17:32, 6 сентября 2023Мир

Германия собралась утроить закупки боеприпасов в 2024 году

Глава Минобороны ФРГ Писториус: стремимся утроить расходы на закупку боеприпасов

Фото: Fabian Bimmer / Unsplash

На фоне ситуации на Украине Германия собирается увеличить закупки боеприпасов в 2024 году более чем в три раза. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе выступления в Бундестаге, его цитирует ТАСС.

Рассказывая об имеющихся планах, глава оборонного ведомства указал, что в следующем году Берлин намерен увеличить расходы на закупку боеприпасов более чем в три раза. Он подчеркнул, что западные страны предпринимают попытки восполнить запасы, которые истощились из-за передачи вооружений Киеву.

Ранее в Германии прокомментировали запрос о выдаче военнообязанных Украине.

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