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11:12, 6 сентября 2023Силовые структуры

Изъятый ФСБ арсенал у подпольных оружейников попал на видео

ФСБ показала на видео арсенал, изъятый у подпольных оружейников в 53 регионах РФ
Начало событий в новости ФСБ обнаружила в 53 регионах России 217 подпольных оружейников

Свыше 750 единиц огнестрельного оружия изъяли сотрудники ФСБ и Росгвардии в ходе рейда в 53 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых в подпольном производстве и продаже оружия. У них в ходе обысков изымается арсенал — пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы, а также мины, гранаты и патроны.

Ранее 6 сентября ФСБ сообщила о пресечении деятельности 84 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружие и производили боеприпасы. Задержаны 217 человек.

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    Любовь Ширижик
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