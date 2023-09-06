ФСБ обнаружила в 53 регионах России 217 подпольных оружейников

В 53 регионах России ФСБ нашла 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия

Во время масштабного рейда ФСБ совместно с МВД и Росгвардией обнаружили в 53 регионах России 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подпольные оружейники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, а потом сбывали их. Силовики также пресекли деятельность 84 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружия и производили боеприпасы.

В результате этих мероприятий из незаконного оборота изъяли 757 единиц российского и иностранного огнестрельного оружия,

среди них были пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверов, а также мины, гранаты и патроны. Рейды прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Карелии, Крыму, Мордовии, Татарстане, в Удмуртской и Чувашской республиках и в других регионах.

Ранее в лесу Запорожской области полиция обнаружила деревянный ящик, в котором было семь гранат, 13 противопехотных мин и два ручных гранатомета с зарядами.