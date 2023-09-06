Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 6 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ обнаружила в 53 регионах России 217 подпольных оружейников

В 53 регионах России ФСБ нашла 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Во время масштабного рейда ФСБ совместно с МВД и Росгвардией обнаружили в 53 регионах России 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подпольные оружейники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, а потом сбывали их. Силовики также пресекли деятельность 84 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружия и производили боеприпасы.

В результате этих мероприятий из незаконного оборота изъяли 757 единиц российского и иностранного огнестрельного оружия,
среди них были пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверов, а также мины, гранаты и патроны. Рейды прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Карелии, Крыму, Мордовии, Татарстане, в Удмуртской и Чувашской республиках и в других регионах.

Ранее в лесу Запорожской области полиция обнаружила деревянный ящик, в котором было семь гранат, 13 противопехотных мин и два ручных гранатомета с зарядами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области заявили о тактическом отходе ВС РФ из Работино

    Отход российской армии из Работино объяснили

    Акулы напали на катамаран с россиянами в Тихом океане

    Давка детей у гардероба в российской школе попала на видео

    Два дрона сбросили боеприпасы на граничащий с Украиной российский регион

    Центробанк резко увеличит продажу валюты

    WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

    В Москве задержали участников резонансного группового избиения молодого человека

    Украина обстреляла российский регион и повредила ЛЭП

    Умер актер Константин Арефьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости