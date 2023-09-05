В лесу Запорожской области обнаружили ящик с гранатами, минами и гранатометами

В Запорожской области полиция нашла ящик с 7 гранатами, минами и 2 гранатометами

В лесу Запорожской области полиция обнаружила деревянный ящик, в котором было семь гранат, 13 противопехотных мин и два ручных гранатомета с зарядами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ящик был возле села Андреевка недалеко от проезжей части. Правоохранители решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом на безопасном от населенного пункта расстоянии. Сейчас силовики проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка оружия, боеприпасов») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Момент обнаружения попал на видео. На кадрах видно деревянный зеленый ящик, который стоит возле дерева в траве, а также боеприпасы, лежащие в нем. На видео есть и уничтожение гранат, мин и гранатометов — это происходило в чистом поле.

Ранее в районе села Работино Запорожской области Вооруженные силы России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву Великобританией. Этот момент попал на видео.