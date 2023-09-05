Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:43, 5 сентября 2023Силовые структуры

В лесу Запорожской области обнаружили ящик с гранатами, минами и гранатометами

В Запорожской области полиция нашла ящик с 7 гранатами, минами и 2 гранатометами

Фото: РИА Новости

В лесу Запорожской области полиция обнаружила деревянный ящик, в котором было семь гранат, 13 противопехотных мин и два ручных гранатомета с зарядами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ящик был возле села Андреевка недалеко от проезжей части. Правоохранители решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом на безопасном от населенного пункта расстоянии. Сейчас силовики проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка оружия, боеприпасов») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Момент обнаружения попал на видео. На кадрах видно деревянный зеленый ящик, который стоит возле дерева в траве, а также боеприпасы, лежащие в нем. На видео есть и уничтожение гранат, мин и гранатометов — это происходило в чистом поле.

Ранее в районе села Работино Запорожской области Вооруженные силы России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву Великобританией. Этот момент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган оценил встречу с Путиным

    На Украине предупредили о дестабилизации ситуации из-за одного требования Запада

    United Airlines приостановила все полеты на территории США

    США проведут новый пуск МБР Minuteman III

    США попросят КНДР не поставлять оружие в Россию

    Футболист купил самый дорогой автомобиль в мире

    ВСУ повторно атаковали детский сад в Донецке

    Минобороны сообщило об уничтоженном БПЛА над Белгородской областью

    В США заявили о неспособности Запада изменить ситуацию на Украине

    Россия возобновила авиасообщение с азиатской страной спустя 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости