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17:07, 6 сентября 2023Мир

Евросоюз поднимет вопрос продления зерновой сделки на саммите G20

РИА Новости: Евросоюз поднимет вопрос продления зерновой сделки на саммите G20

Фото: David Goldman / AP

Евросоюз собирается поднять вопрос продления зерновой сделки на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в Европе.

«Продовольственная безопасность, удобрения — ключевые пункты в повестке на переговорах с Африкой и G20», — рассказал собеседник агентства.

Если же на полях саммита пройдут переговоры c президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет обсуждаться вопрос черноморской инициативы и путей ее возобновления.

Ранее представитель ЕС рассказал, что украинский конфликт и вопросы, связанные с ним, будут приоритетом для Евросоюза на предстоящем саммите.

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    Александр Слабиев
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