В Нидерландах усомнились в проведении выборов на Украине

Глава МО Нидерландов Оллонгрен: Украина не очень подходит для проведения выборов

Проведение выборов на Украине в настоящее время сомнительно, заявила глава Минобороны (МО) Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее слова приводит Politico.

«Страна, находящаяся в состоянии войны, не очень хорошо подходит для проведения выборов. Но в то же время хорошо, что они проводят эти дебаты», — сказала глава ведомства.

По ее словам, соответствующие решения следует оставить на усмотрение Киева, а Запад будет смотреть уже на результат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок на следующих выборах главы республики. Он также дал обещание, что не бросит Украину.